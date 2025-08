Byrd on the Wire ZYGO BAR Nantes

Byrd on the Wire ZYGO BAR Nantes mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-27 20:30 – 22:30

Gratuit : non Prix libre Tout public

Vassili et ses amis musiciens vous transporteront à l’autre bout du monde, direction Hawaï.Un hommage à l’univers musical de Jerry Byrd, musicien américain, virtuose de la steel guitar et premier membre du Steel Guitar Hall Of FameVidéoConcert à 20h30, ouverture à 18h

ZYGO BAR Nantes 44000

https://www.facebook.com/zygo.bar/?locale=fr_FR