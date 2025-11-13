BYRON WESTBROOK, ÉLECTRONIQUE US + CHARLES ROBINSON LE VENT DES SIGNES Toulouse
BYRON WESTBROOK, ÉLECTRONIQUE US + CHARLES ROBINSON
LE VENT DES SIGNES 6 Impasse Varsovie Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2025-11-13 19:00:00
2025-11-13
Byron Westbrook est un artiste et compositeur basé à Los Angeles. Il travaille à la fois avec des performances musicales et des installations, en se concentrant sur les qualités architecturales du son et en explorant le potentiel de l’audio à créer des espaces visuels et sociaux
Le premier album de Byron Westbrook chez Shelter Press est son album le plus fascinant à ce jour un ensemble de pièces électroacoustiques qui fait progresser les plans bruts établis par des légendes comme Maryanne Amacher, Bernard Parmegiani et Luc Ferrari. 8 .
English :
Byron Westbrook is an artist and composer based in Los Angeles. He works with both music performance and installation, focusing on the architectural qualities of sound and exploring the potential of audio to create visual and social spaces
German :
Byron Westbrook ist ein in Los Angeles ansässiger Künstler und Komponist. Er arbeitet sowohl mit musikalischen Performances als auch mit Installationen, wobei er sich auf die architektonischen Qualitäten von Klang konzentriert und das Potenzial von Audio zur Schaffung von visuellen und sozialen Räumen erforscht
Italiano :
Byron Westbrook è un artista e compositore di Los Angeles. Lavora sia in performance che in installazioni, concentrandosi sulle qualità architettoniche del suono ed esplorando il potenziale dell’audio per creare spazi visivi e sociali
Espanol :
Byron Westbrook es un artista y compositor afincado en Los Ángeles. Trabaja tanto en performance como en instalaciones, centrándose en las cualidades arquitectónicas del sonido y explorando el potencial del audio para crear espacios visuales y sociales
