BZH Photo 2025 Ester Vonplon Visites groupées Ploubazlanec

BZH Photo 2025 Ester Vonplon Visites groupées Ploubazlanec vendredi 18 juillet 2025 19:00:00.

BZH Photo 2025 Ester Vonplon Visites groupées

Rue de la Jetée Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

BZH PHOTO invite chaque année un.e photographe international.e pour un mois de création avec les habitants des Côtes-d’Armor. Pour sa 7e édition, BZH PHOTO présente l’artiste photographe suisse Ester VONPLON ! Ester VONPLON explore notre lien aux éléments. Durant sa résidence, elle a laissé place aux accidents chimiques, et altéré ses polaroïds pour nous offrir une vision abstraite et contemplative du littoral breton. Exposées en plein air sur le port de Loguivy-de-la-Mer, au gré du vent et des marées, sa série inédite « Derrière, attend la mer » vous invite à redécouvrir la région à travers la sensibilité de l’artiste. Une exposition à ne pas manquer. Visites libres tout l’été, visites guidées gratuites possibles sur rendez-vous. Visite avant les concerts des vendredis de Loguivy. .

Rue de la Jetée Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 71 57 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BZH Photo 2025 Ester Vonplon Visites groupées Ploubazlanec a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol