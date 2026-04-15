BZH PHOTO 2026 × Miji YOON BZH PHOTO, Loguivy-de-la-Mer, Côtes-d’Armor Loguivy de la Mer 12 juin – 4 septembre, les vendredis Accès libre tout l’été. Visites guidées gratuites, rdv sur bzhphoto.fr

Festival photo en plein-air sur le port de Loguivy-de-la-Mer. Pour sa 8ème édition, carte blanche à la photographe coréenne Miji YOON.

BZH PHOTO invite chaque année un·e artiste venu·e d’ailleurs en résidence sur le littoral breton. Pendant un mois, ce temps de recherche et de création, partagé avec les habitant·e·s, explore le patrimoine naturel et culturel local, en particulier l’estran caractéristique des Côtes-d’Armor.

Les œuvres nées de ces rencontres sont exposées en plein air sur le port de Loguivy-de-la-Mer, mises en mouvement par le vent, les marées et les visiteurs.

Le festival propose ainsi de redécouvrir le territoire à travers une nouvelle sensibilité. Pour sa 8e édition, nous présentons la série originale de la photographe coréenne Miji YOON.

* Vernissage en présence de l’artiste: vendredi 12 juin à 18h

* Exposition visible jusqu’au 6 septembre 2026 sur le port de Loguivy-de-la-Mer (Côtes-d’Armor)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-04T20:00:00.000+02:00

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BZH PHOTO, Loguivy-de-la-Mer, Côtes-d’Armor Port de loguivy-de-la-Mer Loguivy de la Mer 22620 Côtes-d’Armor



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