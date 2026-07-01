BZH Photo 2027 · Meet the Artists in Residence, BZH Photo, Loguivy de la Mer

Informations pratiques

BZH Photo 2027 · Meet the Artists in Residence 13 février et 12 juin 2027 BZH Photo Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-13T16:00:00+01:00 – 2027-02-13T20:00:00+01:00

Fin : 2027-06-12T16:00:00+02:00 – 2027-06-12T19:00:00+02:00

Rencontre avec les artistes invité.e.s en résidence de création

Programme associé au festival BZH Photo situé sur le port de Loguivy-de-la-Mer, Côtes d’Armor

En parallèle de leur résidence de création, nous vous proposons de rencontrer les artistes invités et de plonger dans les coulisses de leur processus créatif.

Une première rencontre aura lieu en février, suivie le lendemain par le vernissage de leur exposition carte blanche sur le port de Loguivy-de-la-Mer.

BZH Photo Port de Loguivy-de-la-Mer Loguivy de la Mer 22620 Côtes-d’Armor Bretagne https://bzhphoto.fr https://instagram.com/bzhphoto.fr BZH PHOTO s’inscrit à Loguivy-de-la-Mer comme un rendez-vous photographique à part entière, en lien étroit avec l’identité maritime du port historique.

Situé à l’embouchure du Trieux, face à l’île de Bréhat, Loguivy-de-la-Mer est un petit port de pêche typiquement breton, à la fois abrité, authentique et vivant. Ses quais accueillent encore aujourd’hui une activité artisanale, notamment autour de la coquille Saint-Jacques, dans un cadre resté préservé. Chaque été, le festival investit ces quais du port et propose une exposition en plein air intégrée au paysage.

Installées le long de l’itinéraire du GR34, les photographies sont présentées sur de grands mâts qui pivotent au gré du vent, offrant une expérience visuelle en mouvement, en dialogue avec les éléments. Accessible gratuitement à tous, le festival invite à la déambulation, au cœur d’un site où mer, lumière et images se rencontrent.

Au-delà du festival photographique, Loguivy-de-la-Mer se distingue par une vie culturelle dynamique, rythmée par des concerts hebdomadaires et de nombreux rendez-vous qui animent le village tout au long de la saison. BZH PHOTO est librement accessible à tous, en plein air, sur les quais du port de Loguivy-de-la-Mer.

Un parking est à proximité immédiate du site. La gare de Paimpol, située à environ 5 km, permet également un accès facile en train, complété par des liaisons locales (vélo, taxi, covoiturage). Le festival est ouvert à la déambulation tout au long de l’été.

L’exposition s’inscrit par ailleurs sur l’itinéraire du GR34, offrant aux randonneurs une halte culturelle au cœur du paysage côtier.

Rencontre avec les artistes invité.e.s en résidence de création

© BZH PHOTO 2025