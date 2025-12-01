C Douglas • Arkange • Jeffers Waldo SUPERSONIC Paris

C DOUGLAS (22h00)

(Synth pop – Paris, FR)

C Douglas compose des morceaux entraînants pour des gens qui aiment s’amuser. Sa musique synth-pop mélodieuse et optimiste cache une certaine vulnérabilité. Ses chansons, qui commencent sous forme de démos acoustiques folk, prennent forme au fil du processus de production. Elles prennent vie dans un cadre plus contemporain, où les synthétiseurs chaleureux, les boîtes à rythmes motorik et les lignes de basse floues occupent le devant de la scène. Les refrains entraînants ne sont jamais loin et, grâce à un souci de simplicité, chaque parole et chaque refrain deviennent instantanément reconnaissables.

Les 3 influences : The Radio Dept, Sparklehorse & Ulrika Spacek

https://cdouglas.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@cdouglascdouglas

ARKANGE (21h00)

(French electro – Insolent Records – Lyon, FR)

Porté par une artiste énigmatique et un producteur visionnaire, Arkange navigue entre ombre et lumière, tissant une toile où les émotions brutes se mêlent aux métaphores.

Souvent comparée à Zaho de Sagazan ou Brutalismus 3000, Arkange évolue dans un univers musical hybride, se déliant des frontières de styles et des étiquettes pour façonner un son ancré dans des influences multiples qui lui est propre.

Les textes d’Arkange abordent des thématiques intenses comme le désir, la réalité, le chaos et la quête de soi, tout en se démarquant par une puissance et un envoutement qui accompagne le public dans un voyage aussi mystérieux qu’introspectif.

Sa voix navigue à travers un paysage sonore composé d’une mer de synthétiseurs, dont l’écume des mélodies se mêlent aux rythmiques effrénées des vagues techno et bass music.

Arkange arrive prochainement avec son premier EP, prévu pour Novembre 2025.

Les 3 influences : Brutalismus 3000, Zaho de Sagazan & Radiohead

https://distrokid.com/hyperfollow/arkange/ego-2…

https://www.youtube.com/@art.kange.

JEFFERS WALDO (20h00)

(Pop – France)

« Né trop tard pour n’avoir qu’à humer l’air de son temps pour trouver des directions musicales ambitieuses, Jeffers Waldo explore tout avec obsession. Il classe et trie 60 ans de pop musique, en imaginant des ponts improbables entre contrées mélodiques que tout oppose. On dit de lui qu’il est un bon élève, attentif et concentré. L’héritage des arrangeurs français devenu une évidence depuis longtemps, son groove évoque beaucoup de choses, parfois en un passage éclair mais refuse tout poncif. Jeffers Waldo a l’éducation anglo-saxonne aussi – chemise boutonnée jusqu’au cou – et de la terre noircie sous les ongles à force de gratter le sol qu’il explore. Ce dont on est sûr c’est qu’il ne va pas lâcher l’affaire comme ça…» Pierre Sojdrug (Pop Supérette Record)

Les 3 influences : Sébastien Tellier, Moodoid, AIR

https://jefferswaldo.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=xyQhBjs6KiQ

———————————

Lundi 1 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… MGMT, Peach Pit & M83

Le lundi 01 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

