C Fitness night La Garde-Adhémar

C Fitness night La Garde-Adhémar vendredi 3 octobre 2025.

C Fitness night

Salle Petit Rieu La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

reversée intégralement au Centre de Ressource de Montélimar

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 18:45:00
fin : 2025-10-03 21:00:00

Date(s) :
2025-10-03

Octobre rose
2 séances fitness
Salle Petit Rieu La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 59 02 25  associationcfitness26@gmail.com

English :

Pink October
2 fitness sessions

German :

Rosa Oktober
2 Fitness-Sitzungen

Italiano :

Ottobre rosa
2 sessioni di fitness

Espanol :

Octubre rosa
2 sesiones de fitness

L’événement C Fitness night La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence