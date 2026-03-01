C’ Jeudi Actualité L’Orée des Thermes Vichy
C’ Jeudi Actualité L’Orée des Thermes Vichy jeudi 26 mars 2026.
C’ Jeudi Actualité
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 15:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Conférence sur le tri sélectif et les bio déchets avec Vichy Communauté sur réservation.
.
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference on selective sorting and bio-waste with Vichy Communauté (booking required).
L’événement C’ Jeudi Actualité Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations