C’ Jeudi Actualité L’Orée des Thermes Vichy

C' Jeudi Actualité

L'Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy Allier

2026-03-26 15:30:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Conférence sur le tri sélectif et les bio déchets avec Vichy Communauté sur réservation.

L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr

English:

Conference on selective sorting and bio-waste with Vichy Communauté (booking required).

