C’ Jeudi Danse L’Orée des Thermes Vichy jeudi 12 mars 2026.
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 15:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Démonstration de danse en ligne avec l’association RERS.
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
English :
Line dancing demonstration with the RERS association.
L’événement C’ Jeudi Danse Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations