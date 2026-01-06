C koi l’art contemporain ? · breaking free (5-11 ans) Tours

C koi l’art contemporain ? · breaking free (5-11 ans)

Découvrez en famille l’exposition Breaking free de Lieven de Boeck. Un·e médiateur·trice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.

Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur.

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Discover Lieven de Boeck?s Breaking Free exhibition with the whole family. A mediator proposes a playful, active and recreational visit to be shared between parents and children.

During the visit, children are under the responsibility of their supervisor.

Registration required

