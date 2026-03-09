C koi l’art contemporain ? · breaking free (5-11 ans) Tours
C koi l’art contemporain ? · breaking free (5-11 ans)
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
8.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16 16:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Découvrez en famille l’exposition Breaking free de Lieven de Boeck.
Un·e médiateur·rice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.
Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice.
De 5 à 11 ans
sur inscription 8.5 .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
Discover Lieven de Boeck?s Breaking Free exhibition with the whole family.
