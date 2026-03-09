C koi l’art contemporain ? · là où les organes oragent (5-11 ans) Tours

C koi l’art contemporain ? · là où les organes oragent (5-11 ans)

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

8.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez en famille l’exposition Là où les organes oragent de Bottereau et Fiquet

Un·e médiateur·rice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.

Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice

Sur inscription. 8.5 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Discover with your family the exhibition Là où les organes oragent by Bottereau and Fiquet

