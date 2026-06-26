C koi lart contemporain ? · là où les organes oragent (5-11 ans) Tours
C koi lart contemporain ? · là où les organes oragent (5-11 ans) Tours mercredi 22 juillet 2026.
Tours
C koi lart contemporain ? · là où les organes oragent (5-11 ans)
1 Parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
8.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Un·e médiateur·rice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.
Découvrez en famille l’exposition Là où les organes oragent de Laura Bottereau & Marine Fiquet.
Un·e médiateur·rice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.
Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice.
Lauréates du prix Mécénat Touraine Entreprises, Laura Bottereau & Marine Fiquet, forment un duo et un couple d’artistes.
Leur démarche se fonde sur un solide travail de recherche, notamment sur l’histoire de l’anatomie. 8.5 .
1 Parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
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English :
A mediator offers a fun, active, and creative tour for parents and children to enjoy together.
L’événement C koi lart contemporain ? · là où les organes oragent (5-11 ans) Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37
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