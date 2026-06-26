Tours

C koi lart contemporain ? · là où les organes oragent (5-11 ans)

1 Parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

8.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Un·e médiateur·rice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.

Découvrez en famille l’exposition Là où les organes oragent de Laura Bottereau & Marine Fiquet.

Un·e médiateur·rice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.

Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice.

Lauréates du prix Mécénat Touraine Entreprises, Laura Bottereau & Marine Fiquet, forment un duo et un couple d’artistes.

Leur démarche se fonde sur un solide travail de recherche, notamment sur l’histoire de l’anatomie. 8.5 .

1 Parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

A mediator offers a fun, active, and creative tour for parents and children to enjoy together.

L’événement C koi lart contemporain ? · là où les organes oragent (5-11 ans) Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37