C koi l’art contemporain ? · la peinture en scène Tours

C koi l’art contemporain ? · la peinture en scène

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Début : Jeudi 2025-10-23 16:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-23

Découvrez en famille l’exposition d’Olivier Debré La peinture en scène. Un·e médiateur·trice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.

Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice.

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

Discover Olivier Debré?s exhibition La peinture en scène with the whole family. A mediator proposes a playful, active and recreational visit to be shared by parents and children.

During the visit, children are under the responsibility of their supervisor.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Ausstellung von Olivier Debré La peinture en scène. Ein/e Vermittler/in bietet einen spielerischen, aktiven und erholsamen Besuch an, den Eltern und Kinder gemeinsam genießen können.

Das Kind ist während des Besuchs unter der Verantwortung seiner Begleitperson.

Scoprite la mostra La peinture en scène di Olivier Debré con tutta la famiglia. Un mediatore propone una visita divertente, attiva e ricreativa per genitori e figli.

Durante la visita, i bambini sono sotto la responsabilità del loro responsabile.

Descubra la exposición La peinture en scène de Olivier Debré con toda la familia. Un mediador ofrece una visita lúdica, activa y recreativa para padres e hijos.

Durante la visita, los niños están bajo la responsabilidad de su supervisor.

