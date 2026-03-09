C koi l’art contemporain ? · sœur de jour (5-11 ans) Tours
C koi l’art contemporain ? · sœur de jour (5-11 ans)
Tarif : 8.5 EUR
Début : Vendredi 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
2026-04-17
Découvrez en famille l’exposition sœur de jour d’Eléonore False.
Un·e médiateur·ice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.
Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice
Sur inscription.
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
Discover Eléonore False?s s?ur de jour exhibition with the whole family.
L’événement C koi l’art contemporain ? · sœur de jour (5-11 ans) Tours a été mis à jour le 2026-03-09 par ADT 37