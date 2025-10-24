C koi l’art contemporain ? · une éclaircie à la verticale Tours
C koi l’art contemporain ? · une éclaircie à la verticale Tours vendredi 24 octobre 2025.
C koi l’art contemporain ? · une éclaircie à la verticale
Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-24 16:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Découvrez en famille l’exposition Une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier. Un·e médiateur·trice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.
Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice.
Découvrez en famille l’exposition Une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier. Un·e médiateur·trice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.
Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice. 0 .
Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
Discover Claire Chesnier?s exhibition Une éclaircie à la verticale with the whole family. A mediator proposes a playful, active and recreational visit to be shared between parents and children.
During the visit, children are under the responsibility of their supervisor.
German :
Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Ausstellung Une éclaircie à la verticale von Claire Chesnier. Ein/e Mediator/in bietet einen spielerischen, aktiven und erholsamen Besuch an, den Eltern und Kinder gemeinsam erleben können.
Das Kind ist während des Besuchs unter der Verantwortung seiner Begleitperson.
Italiano :
Scoprite la mostra Une éclaircie à la vertical di Claire Chesnier in famiglia. Un mediatore propone una visita divertente, attiva e ricreativa per genitori e figli.
Durante la visita, i bambini sono sotto la responsabilità del loro supervisore.
Espanol :
Descubra en familia la exposición Une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier. Un mediador ofrece una visita lúdica, activa y recreativa para padres e hijos.
Durante la visita, los niños están bajo la responsabilidad de su supervisor.
L’événement C koi l’art contemporain ? · une éclaircie à la verticale Tours a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT 37