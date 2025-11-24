C koi l’art contemporain ? · une éclaircie à la verticale Tours

C koi l’art contemporain ? · une éclaircie à la verticale

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Découvrez en famille l’exposition Une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.

Un·e médiateur·trice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.

Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur.

4 € enfant • soumis à l’achat d’un billet adulte (gratuit avec la carte ccc od lepass) .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Discover Claire Chesnier?s exhibition Une éclaircie à la verticale with the whole family.

A mediator proposes a playful, active and recreational visit to share with parents and children.

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Ausstellung Une éclaircie à la verticale von Claire Chesnier.

Ein/e Mediator/in bietet einen spielerischen, aktiven und erholsamen Besuch an, den Eltern und Kinder gemeinsam genießen können.

Italiano :

Scoprite la mostra Une éclaircie à la vertical di Claire Chesnier in famiglia.

Un mediatore propone una visita divertente, attiva e ricreativa per genitori e figli.

Espanol :

Descubra en familia la exposición Une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.

Un mediador propone una visita lúdica, activa y recreativa para padres e hijos.

