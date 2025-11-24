C koi l’art contemporain ? · une éclaircie à la verticale Tours
C koi l’art contemporain ? · une éclaircie à la verticale Tours vendredi 2 janvier 2026.
C koi l’art contemporain ? · une éclaircie à la verticale
Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-02 16:00:00
fin : 2026-01-02 17:00:00
Date(s) :
2026-01-02
Découvrez en famille l’exposition Une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.
Un·e médiateur·trice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.
Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur.
4 € enfant • soumis à l’achat d’un billet adulte (gratuit avec la carte ccc od lepass) .
Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
Discover Claire Chesnier?s exhibition Une éclaircie à la verticale with the whole family.
A mediator proposes a playful, active and recreational visit to share with parents and children.
German :
Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Ausstellung Une éclaircie à la verticale von Claire Chesnier.
Ein/e Mediator/in bietet einen spielerischen, aktiven und erholsamen Besuch an, den Eltern und Kinder gemeinsam genießen können.
Italiano :
Scoprite la mostra Une éclaircie à la vertical di Claire Chesnier in famiglia.
Un mediatore propone una visita divertente, attiva e ricreativa per genitori e figli.
Espanol :
Descubra en familia la exposición Une éclaircie à la verticale de Claire Chesnier.
Un mediador propone una visita lúdica, activa y recreativa para padres e hijos.
