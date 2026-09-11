Informations pratiques

Tours

C le stage avec l’artiste Hana Martinelli

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Une fois par trimestre, le CCC OD vous initie à une pratique artistique (dessin, performance, bande dessinée, fanzine, sérigraphie, collage…) avec la participation ponctuelle d’artistes.

Dans le cadre de l’exposition de Laura Bottereau & Marine Fiquet « là où les organes oragent », l’artiste Hana Martinelli vous propose d’expérimenter la correspondance et l’archive comme pratique artistique, à travers les notions de défense, de soin et de refuge.

Cet atelier sera l’occasion de concevoir une création visuelle unique, telle une amulette protectrice, mêlant techniques d’assemblage, d’écriture et de fragmentation. À partir de mouchoirs en tissu, supports fragiles et intimes, il s’agira de tisser des récits d’autofiction autour du corps, de ses blessures, de ses protections et de ses possibles réparations. 15 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

Once a quarter, the CCC OD introduces you to %E0 an artistic practice (drawing, performance, comics, fanzines, screen printing, collage, etc.) with occasional guest artists.

L’événement C le stage avec l’artiste Hana Martinelli Tours a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 37