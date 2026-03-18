C le stage collage

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Une fois par trimestre, initiez-vous à une pratique artistique (dessin, performance, bande dessinée, fanzine, sérigraphie, collage…) avec la participation ponctuelle d’artistes.

Une fois par trimestre, initiez-vous à une pratique artistique (dessin, performance, bande dessinée, fanzine, sérigraphie, collage…) avec la participation ponctuelle d’artistes.

Éléonore False a conçu l’exposition sœur de jour dans l’esprit du collage, son médium privilégié. Elle y réunit des œuvres réalisées depuis une douzaine d’années, les recomposant en nouveaux ensembles et inventaires selon leurs affinités sensibles et poétiques.

En lien avec cette exposition, le CCC OD vous propose un atelier autour de la pratique artistique du collage.

Les participant·es auront l’occasion de concevoir une composition visuelle en s’intéressant aux rapports entre formes et contreformes, couleur et matière en mêlant éléments figuratifs, typographiques ou abstraits. 15 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

Once a quarter, discover an artistic practice (drawing, performance, comics, fanzines, silkscreening, collage, etc.) with the occasional participation of artists.

L’événement C le stage collage Tours a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 37