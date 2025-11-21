C le stage couleurs Tours

C le stage couleurs

Une fois par trimestre, initiez-vous à une pratique artistique (dessin, performance, bande dessinée, fanzine, sérigraphie, collage…) avec la participation ponctuelle d’artistes.

A l’instar de nombreux artistes, la couleur est un élément central dans l’œuvre de Claire Chesnier. L’artiste explore la couleur à travers la transparence et la lumière afin de proposer un travail évoquant une allusion au paysage.

Apposées couche après couche, les encres s’entrelacent afin d’apporter une riche étendue de nuances dans ses peintures abstraites.

Durant cet atelier de pratique picturale, et en écho à l’exposition de Claire Chesnier Une éclaircie à la verticale venez expérimenter la couleur au CCC OD !

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Once a quarter, discover an artistic practice (drawing, performance, comics, fanzines, silkscreening, collage, etc.) with the occasional participation of artists.

German :

Einmal pro Quartal können Sie eine künstlerische Praxis erlernen (Zeichnung, Performance, Comic, Fanzine, Siebdruck, Collage usw.), die von Künstlern durchgeführt wird.

Italiano :

Una volta a trimestre, cimentatevi in una forma d’arte (disegno, performance art, fumetti, fanzine, serigrafia, collage, ecc.) con l’aiuto di artisti ospiti.

Espanol :

Una vez al trimestre, ponte a prueba en un arte (dibujo, performance, cómic, fanzine, serigrafía, collage, etc.) con la ayuda de artistas invitados.

