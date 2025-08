C-LY Festival Jazz Éclats d’Émail 2025 Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-17

2025-11-17

Marjolaine Paitel chant

Nicolas Granelet piano, claviers

Alban Guyonnet percussions

Sébastien Verlhac guitare

C-LY trouve ses marques et son esthétique autour d’un travail mêlant musique acoustique et électronique. Mélodiques lorsqu’elles nous bercent, dynamiques quand elles se libèrent, puissantes et sensibles quand elles s’élèvent, les compositions de C-LY recherchent la pureté sonore et la simplicité hypnotique. Les quatre musiciens se retrouvent ici pour un voyage singulier, à fleur de peau, jalonné de portraits et de sensations, parcours d’une atmosphère trip-hop qui a connu son heure de gloire avec des groupes comme Massive Attack et Portishead, et qui revient en grâce notamment auprès du jeune public à l’affût de sonorités authentiques et expérimentales. C-LY va nous porter bien haut, là où tout est beau.

> Durée 1h30 environ .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

