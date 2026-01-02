C un espoir Courses pour la lutte contre le cancer des enfants Ploërmel

C un espoir Courses pour la lutte contre le cancer des enfants

C un espoir revient comme chaque année avec une programmation sportive riches et de nombreuses animations.

Les bénéfices sont reversés à différentes associations qui oeuvre au profit des enfants malades et handicapés.

Toutes les courses ont lieu le samedi à 15h sur un parcours 100% asphalte

– semi-marathon de Ploërmel (départ Mauron, arrivée à Ploërmel)

– 10 km de l’espoir (départ Loyat, arrivée Ploërmel)

L’arrivée des courses a lieu à la place de la mairie de Ploërmel. Les navettes sont prévues pour relier les départs. Départ de toutes les courses à 15h. Attention, le nombre de dossard est limité à 1700.

place de la mairie Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 89 90 51 87

