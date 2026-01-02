C un espoir Courses pour la lutte contre le cancer des enfants Ploërmel
place de la mairie Ploërmel Morbihan
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
C un espoir revient comme chaque année avec une programmation sportive riches et de nombreuses animations.
Les bénéfices sont reversés à différentes associations qui oeuvre au profit des enfants malades et handicapés.
Toutes les courses ont lieu le samedi à 15h sur un parcours 100% asphalte
– semi-marathon de Ploërmel (départ Mauron, arrivée à Ploërmel)
– 10 km de l’espoir (départ Loyat, arrivée Ploërmel)
L’arrivée des courses a lieu à la place de la mairie de Ploërmel. Les navettes sont prévues pour relier les départs. Départ de toutes les courses à 15h. Attention, le nombre de dossard est limité à 1700.
programme complet sur le site de l’association. .
place de la mairie Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 89 90 51 87
