C14 Paris – Salon de céramique contemporaine Annexe de la Mairie du 14e arrondissement paris

C14 Paris – Salon de céramique contemporaine Annexe de la Mairie du 14e arrondissement paris jeudi 2 octobre 2025.

C14 PARIS a pour mission de révéler des talents et de les aider à professionnaliser leur parcours. En exposant les œuvres de 32 artistes internationaux, C14 PARIS se positionne comme un carrefour pour les professionnels et les amateurs d’art.

32 artistes seront présentés pour l’édition 2025 :

Léonore Chastagner, Yoo Chungwoo,Sophie Aguileira Lester, Marion Bocquet-Appel, Thomas Bonny, Enzo Bosse, Nathalie Charrie, Fabien Clerc, Oleg de la Morinerie, Cécile Fouillade, Pierre Genouvrier, Emily Gibbard, Stephan Hasslinger, Ninon Hivert, Fan Ji, Robin Kerr, Matthieu Lallau, Île mer froid, Junliang Ma, Grete Mc Norton, Cécile Meynier, Olivia Mortier, Antoine Moulinard, Akashi Murakami, Merja Nieminen, Xavier Orssaud, Capucine Pageron, Alphonse Papillons, Antoine Petel, Farnaz Rabieijah, Roxane Rajic, Jean-Sébastien Tacher.

L’événement récompense l’excellence avec plusieurs prix prestigieux, dont le Prix Galerie, le Prix Résidence et le Prix du jury. Un catalogue bilingue est également publié pour valoriser le travail des artistes et enrichir les collections.

Ce salon gratuit exclusivement consacré à la céramique sculpturale contemporaine, exposera les œuvres de 32 artistes internationaux du 2 au 5 octobre.

Du jeudi 02 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-02T14:00:00+02:00

fin : 2025-10-05T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-02T11:00:00+02:00_2025-10-02T19:00:00+02:00;2025-10-03T11:00:00+02:00_2025-10-03T19:00:00+02:00;2025-10-04T11:00:00+02:00_2025-10-04T19:00:00+02:00;2025-10-05T11:00:00+02:00_2025-10-05T19:00:00+02:00

Annexe de la Mairie du 14e arrondissement 12 rue Pierre Castagnou 75014 paris