C15 Fiesta Tour Cours

Pour fêter la fin de l’été en beauté et inauguré notre C15 fraîchement acheté et réparé, nous organisons un grand weekend consacré aux fans de C15 à Cours, ville natale du C15 Tour !
Au programme :
Une cinquantaine de C15 venus de toute la France
Des expositions à Cours (79) et à Talmont Saint Hilaire (85)
Un grand convoi de C15 en Deux-Sèvres et Vendée
Des jeux, des concerts
Du camping
Et plein de moments conviviaux
Tous les détails sur Rasso.C15Tour.fr .
Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
