C15 Fiesta Tour Cours

C15 Fiesta Tour Cours vendredi 29 août 2025.

C15 Fiesta Tour

Cours Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Pour fêter la fin de l’été en beauté et inauguré notre C15 fraîchement acheté et réparé, nous organisons un grand weekend consacré aux fans de C15 à Cours, ville natale du C15 Tour !

Au programme :

Une cinquantaine de C15 venus de toute la France

Des expositions à Cours (79) et à Talmont Saint Hilaire (85)

Un grand convoi de C15 en Deux-Sèvres et Vendée

Des jeux, des concerts

Du camping

Et plein de moments conviviaux

Tous les détails sur Rasso.C15Tour.fr .

Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : C15 Fiesta Tour

German : C15 Fiesta Tour

Italiano :

Espanol : C15 Fiesta Tour

L’événement C15 Fiesta Tour Cours a été mis à jour le 2025-08-06 par CC Val de Gâtine