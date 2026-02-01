Ça bacouette ! à la Médiathèque… Médiathèque Clément Rosset Barneville-Carteret

Ça bacouette ! à la Médiathèque…

Expression locale aux anecdotes culturelles, ça bacouette plonge dans l’authenticité de notre région et représente une personne bavarde !

Retrouvez nous à la médiathèque pour bavarder autour d’un livre, d’un film ou de musique. .

Médiathèque Clément Rosset 3 Rue Jeanne Provost Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 04 92 73 bcmedia@wanadoo.fr

