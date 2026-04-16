Ça bêle à la forge ! Colmier-le-Bas

Colmier-le-Bas

Ça bêle à la forge !

La Forge Colmier-le-Bas Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

Vendredi 01 mai 2026 à 19h00

Eric Dehorter vient présenter ses films documentaires Mérinos d’Arles, de la tonte au filage et Laine

mérinos d’Arles, du lavage aux vêtements , au café des initiatives de Recey sur ource.

Repas partagé

Samedi 02 mai 2026

A la forge Colmier le bas, 17 artisans et éleveurs vous accueillent tout le week-end avec un programme bien

fourni.

Ouverture 11h00 à la Forge de Colmier-le-bas

Démonstrations

• Filage au fuseau et tissage de galon aux tablettes avec Charline/ Le fuseau du chat moire

• Filage au rouet, Akke et Marie

• Tissage sur métier à peigne envergeur Le fil dans l’âme

Ateliers (prix libre)

• Ateliers sensoriels à la découverte de la laine avec France et Clara

• Initiation au tissage historique, Vararfeldur Le fuseau du chat moire (Matin)

• Apprendre à créer de la fausse fourrure avec des mèches de laine, comme les Celtes, il y a 3400 ans Le fuseau du chat moire (Matin)

• Initiation filage au fuseau Corse/ Laine, feutre et cie

• Initiation cartons Viking avec fils de laine Laine, feutre et cie

• Initiation au feutre à l’eau avec Sophie/ A l’ouest de la lune

18h00 Défilé Créations en laine

18h30 Performance dansée avec France et Clara

Compagnie Les Décisifs Les Ateliers du milieu création située France Cartigny danseuse et bergère, Leila Chakroun enseignante-chercheuse en géographie, Clara Cornil chorégraphe et danseuse enquête sur les pratiques pastorales et ce que signifie cheminer ensemble humains et non humains. Elles ouvriront des fenêtres sur la création en cours de Cammina, cammina une transhumance chorégraphique.

Petite restauration et buvette

Dimanche 03 mai

9h30 Petit déjeuner des acteurs de la laine

• Tour de table avec présentation professionnelle des exposants

• Intervention de Catherine Poussy pour Morvanlaine. Evolution du projet GIIS-Laine (Groupe d’Initiatives Innovantes en Synergie pour valoriser les laines), dans le cadre du Programme Européen pour l’Innovation.

• Échanges avec Leila Chakroun, enseignante-chercheuse en géographie à l’université Paris Cité

Ce/ceux que la laine déplace: dialogue autour des pratiques pastorales et de paysages multi espèces

11h00 Ouverture au public

12h00 Chorale d’Auberive Chansons pastorales

Démonstrations

• Feutrage d’une toison avec Stéphanie Laine sculptée et Catherine Laine, feutre et cie.

• Filage au fuseau et tissage de galon aux tablettes avec Charline/ Le fuseau du chat moire

• Tissage avec Alexandra

• Filage au rouet, Akke et Marie

• Tissage sur métier à peigne envergeur Le fil dans l’âme

Ateliers (prix libre)

• Ateliers sensoriels à la découverte de la laine avec France et Clara.

• Initiation filage au fuseau Corse Laine, feutre et cie ou

• Initiation cartons Viking avec fils de laine Laine, feutre et cie

• Initiation au feutre à l’eau avec Sophie/ A l’ouest de la lune

17h00 Clôture .

La Forge Colmier-le-Bas 52160 Haute-Marne Grand Est lunionfaitlaforge@gmail.com

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English :

L’événement Ça bêle à la forge ! Colmier-le-Bas a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne de Bourbonne-les-Bains