Ça bouchonne encore à Sainte-Maure ! Sainte-Maure-de-Touraine

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

L’association « Nostal’10 » vous convie à la septième édition de Ça bouchonne encore à Sainte-Maure ! .

Comme tous les deux ans, et ce depuis 2013, nous vous proposons un nouveau voyage dans les années 1950, 1960 et 1970 sur la Nationale 10 historique le temps d’un week-end.

Diverses animations au programme, dont le « bouchon » dimanche de 10h à 12h. .

Les Passerelles Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nostal10.37@gmail.com

English :

The « Nostal’10 » association invites you to the seventh edition of « Ça bouchonne encore à Sainte-Maure! ».

Every two years since 2013, we’re taking you back to the 1950s, 1960s and 1970s on historic Nationale 10 for a weekend.

Various events.

German :

Der Verein « Nostal’10 » lädt Sie zur siebten Ausgabe von « Ça bouchonne encore à Sainte-Maure! » ein.

Wie alle zwei Jahre und seit 2013 bieten wir Ihnen ein Wochenende lang eine neue Reise in die 1950er, 1960er und 1970er Jahre auf der historischen Nationale 10 an.

Verschiedene Animationen.

Italiano :

L’associazione « Nostal’10 » vi invita alla settima edizione di « Ça bouchonne encore à Sainte-Maure ».

Dal 2013, ogni due anni, vi riportiamo indietro nel tempo, agli anni ’50, ’60 e ’70, sulla storica Nationale 10 per un fine settimana.

Vari eventi.

Espanol :

La asociación « Nostal’10 » le invita a la séptima edición de « Ça bouchonne encore à Sainte-Maure ».

Cada dos años desde 2013, le transportamos a los años 50, 60 y 70 en la histórica Nationale 10 durante un fin de semana.

Varios eventos.

