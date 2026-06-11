ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes
ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes lundi 13 juillet 2026.
ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes 13 – 24 juillet Ille-et-Vilaine
Activités sportives et culturels
**Du 13 au 24 juillet**
(Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi de 15h30-18h30 – *Mercredi 15 de 17h à 23h et mercredi 22 de 17h à 00h30)
**Lieu :** Espaces verts et terrain de basket derrière le Bâtiment à Modeler, square Récipon
**Programme sportif**
Sports innovants, sports collectifs, de visée, de lancer, de raquette, de glisse
Grimpe d’arbres
Espace éveil sportif avec parcours de motricité
Initiation vélo (amène ton vélo !)
**Programme Culturel et Nature**
Ateliers artistiques et manuels : arts plastiques, couture, cuisine –
Ateliers de réparation vélo
Jeux
* **Mercredi 15 juillet**
À partir de 19h30 : Repas
21h : Diffusion de la demi-finale de la Coupe du Monde de Football dans la salle
du BAM (Attention places limitées)
* **Mercredi 22 juillet**
À partir de 19h30 : Repas
21h : Spectacle
22h30 : Ciné plein air derrière la salle Récipon avec la diffusion du film « Les
aventures de Tintin et le secret de la Licorne » de Steven Spielberg (Durée 1h50)
On vous attend !
**Renseignements :**
Direction de Quartier Ouest / 02.23.62.26.80 / [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)
**Organisateurs :** UFOLEP / Cercle Paul Bert Cleunay / Maksim’Art / Là-haut / La Basse Cour / L’équipière / Antipode / Ganache /Roazhon Disc Golf / Stade Rennais Rugby / La Petite Rennes / Le Relais / Centre Social / BAM / Ville de Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-13T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T18:30:00.000+02:00
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Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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