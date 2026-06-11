ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes 13 – 24 juillet Ille-et-Vilaine

Activités sportives et culturels

**Du 13 au 24 juillet**

(Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi de 15h30-18h30 – *Mercredi 15 de 17h à 23h et mercredi 22 de 17h à 00h30)

**Lieu :** Espaces verts et terrain de basket derrière le Bâtiment à Modeler, square Récipon

**Programme sportif**

Sports innovants, sports collectifs, de visée, de lancer, de raquette, de glisse

Grimpe d’arbres

Espace éveil sportif avec parcours de motricité

Initiation vélo (amène ton vélo !)

**Programme Culturel et Nature**

Ateliers artistiques et manuels : arts plastiques, couture, cuisine –

Ateliers de réparation vélo

Jeux

* **Mercredi 15 juillet**

À partir de 19h30 : Repas

21h : Diffusion de la demi-finale de la Coupe du Monde de Football dans la salle

du BAM (Attention places limitées)

* **Mercredi 22 juillet**

À partir de 19h30 : Repas

21h : Spectacle

22h30 : Ciné plein air derrière la salle Récipon avec la diffusion du film « Les

aventures de Tintin et le secret de la Licorne » de Steven Spielberg (Durée 1h50)

On vous attend !

**Renseignements :**

Direction de Quartier Ouest / 02.23.62.26.80 / [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)

**Organisateurs :** UFOLEP / Cercle Paul Bert Cleunay / Maksim’Art / Là-haut / La Basse Cour / L’équipière / Antipode / Ganache /Roazhon Disc Golf / Stade Rennais Rugby / La Petite Rennes / Le Relais / Centre Social / BAM / Ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-13T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T18:30:00.000+02:00

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Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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