Ca bouge à Fernand Jacq « La Caravane du sport » square Fernand Jacq Rennes 24 juillet 2025

Ca bouge à Fernand Jacq « La Caravane du sport » square Fernand Jacq Rennes Jeudi 24 juillet, 16h00

Entrée libre

L’Ufolep et la MQFF vous concocte une grande après-midi sportive. Bel air sera présent avec ses livres.

Evènement organisé en partenariat avec: l’Ufolep et l’association Bel Air

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-24T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-24T19:00:00.000+02:00

1



square Fernand Jacq Square du Docteur Fernand Jacques, Rennes, France Rennes 35200