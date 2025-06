Ça bouge à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes 10 juillet 2025

Ça bouge à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes Jeudi 10 juillet, 16h00

Entrée libre

Le square Fernand Jacq s’anime avec de la science, de l’origami, du sport, des livres et des jeux.

Evènement organisé en partenariat avec: Les Petits débrouillards, l’association Bel air, le Cercle Paul Bert et la Maison du Ronceray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T19:00:00.000+02:00

1



Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes, France Rennes 35200