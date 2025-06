Ca bouge à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes 16 juillet 2025

Ca bouge à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes Mercredi 16 juillet, 16h00

Entrée libre

Du sport, des livres et … un spectacle de cirque « Seydouba » !!!!

_** »Seydouba »**_ est un spectacle mélangeant cirque, jonglerie, équilibriste et cracheur de feu. Il aura lieu à 18h.

Voici un [lien youtube au spectacle](https://www.boumboumproduction.com/spectacles-1/seydouba)

Evènement organisé en partenariat avec: Le Cercle Paul Bert Rapatel et l’Association Bel Air.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-16T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-16T19:00:00.000+02:00

Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes, France Rennes 35200