Ça bouge à Guérin Médiathèque de Saint-Martin Brest

Ça bouge à Guérin Médiathèque de Saint-Martin Brest vendredi 3 octobre 2025.

Ça bouge à Guérin Vendredi 3 octobre, 16h30 Médiathèque de Saint-Martin Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Bibliambule et atelier créatif

La bibliothèque vous propose un moment convivial autour du Bibliambule, avec une sélection de livres à découvrir sur place.

Un atelier de création de badges est également proposé pour petits et grands, afin de repartir avec une création personnalisée.

Médiathèque de Saint-Martin Place Guérin Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0298343284 https://biblio.brest.fr

Bibliambule et atelier créatif

Ministère de la Culture