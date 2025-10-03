Ça bouge à Guérin Médiathèque de Saint-Martin Brest
Vendredi 3 octobre, 16h30 Médiathèque de Saint-Martin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T17:30:00
Fin : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T17:30:00
Bibliambule et atelier créatif
La bibliothèque vous propose un moment convivial autour du Bibliambule, avec une sélection de livres à découvrir sur place.
Un atelier de création de badges est également proposé pour petits et grands, afin de repartir avec une création personnalisée.
Médiathèque de Saint-Martin Place Guérin Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0298343284 https://biblio.brest.fr
