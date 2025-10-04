Ça bouge à Guérin Médiathèque de Saint-Martin Brest

Ça bouge à Guérin Médiathèque de Saint-Martin Brest samedi 4 octobre 2025.

Ça bouge à Guérin Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque de Saint-Martin Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

En partenariat avec l_es Quilles du Léon_.

Animation autour d’une douzaine de jeux traditionnels bretons et bibliambule avec sélections de livres.

Médiathèque de Saint-Martin Place Guérin Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0298343284 https://biblio.brest.fr

Biblis en folie 2025

Ministère de la Culture