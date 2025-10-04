Ça bouge à Guérin Médiathèque de Saint-Martin Brest
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
En partenariat avec l_es Quilles du Léon_.
Animation autour d’une douzaine de jeux traditionnels bretons et bibliambule avec sélections de livres.
Médiathèque de Saint-Martin Place Guérin Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne 0298343284 https://biblio.brest.fr
Biblis en folie 2025
Ministère de la Culture