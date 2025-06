Ça bouge au Landry Parc du Landry Rennes 2 juillet 2025

Ça bouge au Landry Parc du Landry Rennes 2 – 16 juillet, les mercredis Ille-et-Vilaine

Ça bouge au Landry c’est un événement à destination des enfants pour découvrir de nombreuses activités (sportives, manuelles, créatives, éducatives) au Parc du Landry.

Ça bouge au Landry est un événement porté par les partenaires du quartier de la Pommeraie, Il se déroule sur 3 dates : les mercredis 2, 9 et 16 juillet. De nombreuses activités (animations sportives, activités manuelles, jeux en bois, lectures, jeux de société, atelier éducatif) seront proposées de 14h à 18h dans le parc du Landry (près de l’aire de jeux).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-02T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-16T18:00:00.000+02:00

1



Parc du Landry 182 Rue de Châteaugiron, Rennes, France La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine