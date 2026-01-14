Ça bouge dans le marais ! Chavannes
Marais de Chavannes Chavannes Cher
Gratuit
Début : Mercredi 2026-04-01 17:00:00
fin : 2026-09-30
2026-04-01 2026-06-10 2026-09-30 2026-10-14
Projet participatif à destination des habitants pour mieux connaître le Marais de Chavannes.
Proposé par le CPIE Brenne-Berry, ce projet participatif permet aux habitants de mieux connaitre le Marais de Chavannes et de s’y investir tout au long de l’année à travers des sorties découverte et la mise en place d’actions favorables à la faune et la flore qui y vivent. .
Marais de Chavannes Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr
English :
Participatory project for local residents to find out more about the Marais de Chavannes.
