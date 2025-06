Ça bouge dans les parcs Parcs de la ville Saint-Herblain 29 juin 2025 16:50

Descendez en bas de chez vous, il y aura des rires, du mouvement, des découvertes… et de quoi faire de cet été un grand moment de solidarité et de convivialité !Un aperçu des animations à découvrir au mois de juillet Du 7 au 24/07, du lundi au vendredi de 15h à 19h30, près du verger du parc de la Savèze : terrain d’aventure pour construire sa plus belle cabane,Mardi 8/07 au parc du Clos fleuri : performance scénographiée par la compagnie La ruée vers l’autre,Mardi 8, 15, 22 et 29/07 au parc du Clos fleuri : initiation au pilate avec une professionnelle,Jeudi 10/07 au parc de la Savèze : atelier d’initiation au cirque aérien par l’école et fabrique artistique La Volière,Jeudi 24/07 au parc de la Savèze : fabrication de produits zéro déchet lors d’un atelier ludique.

