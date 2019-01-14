Ça brasse à Moulins !, Quartier Lille-Moulins, Lille

Ça brasse à Moulins ! Dimanche 7 juin, 10h30 Quartier Lille-Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au programme de cette journée – Dimanche 7 juin 2026 :

Pensés sous forme de déambulation sur l’ensemble du quartier, ces événements se dérouleront dans plusieurs lieux et sur plusieurs places. Les spectacles sont tous gratuits, tout public et en accès libre.

Stage de danse hip-hop avec Santiago Codon de la compagnie D-daL | [10h30] | Au Flow

Santiago Codon, chorégraphe de la compagnie D-daL, vous invite à découvrir l’univers de sa dernière pièce Dropped. Durant cet atelier, vous explorerez une gestuelle hip hop étrange, basée sur le floorwork, le détournement d’objets et des états de corps inspirés des jeux vidéo. Plongez dans une danse d’exploration et de rencontre.

Top départ depuis le studio de danse du Flow avec une déambulation dansée jusqu’au parc Philippe de Comines !

Stage adulte

3€ / personne

Sur inscription : flow@mairie-lille.fr

78 Tours, Compagnie La meute | [11h30] | Place du Carnaval

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est par son envergure et son mouvement circulaire chargée de nombreux symboles. 78 Tours explore l’infiniment grand et l’infiniment petit, notre rapport à la vie et à la mort, la tendresse et à la violence, la bêtise et la beauté. Ce joyeux trio, nous invite à re-devenir de véritables enfants et partir pour un voyage acrobatique, musical, hypnotique et résolument poétique.

Dès 5 ans

Durée 35 min

Atelier de cirque par le Cirque du Bout du Monde | [13h à 15h] | Place Fernig

Vous avez toujours voulu être un artiste pour pouvoir faire votre numéro ? Ça tombe bien, le Cirque du Bout du Monde vous propose un atelier découverte des arts du cirque autour de la jonglerie et équilibre sur objets à tester en famille ou entre amis au sein de ce stand d’animations.

Concert de Yajiro B x Zun | [14h30 – 15h] | Courée Cacan

Troc de boutures et de graines | [14h30 à 17h30] | Micro-Folie de la maison Folie Moulins

Le troc de boutures fait son grand retour au Mini-Lab ! Venez avec une bouture ou des graines issues de vos plantes chéries, et repartez avec une nouvelle petite merveille végétale. Un moment d’échange, de partage et de verdure ouverts à tous les amoureux des plantes — débutants ou jardiniers aguerris.

Au Mini-Lab

Atelier « Observatoire à insectes » par Jonck | [14h30 à 17h30] | Micro-Folie de la maison Folie Moulins

Des tout petits aux bricoleurs vétérans, venez créer votre propre observatoire à insecte. Un moyen ludique pour découvrir la vie minuscule qui s’agite dans nos jardins ou dans nos parcs. Observer pour mieux comprendre et protéger !

Au musée numérique

A partir de 8 ans ou de 6 ans si accompagné d’un adulte

Espace Cyclophones [14 h à 19 h]

Dans un espace dédié à des deux roues tout à fait loufoques et aux usages détournés, venez pédaler pour créer des sons improbables grâce à une ingénieuse mécanique ! Fiche technique des machines qui n’attendent que votre énergie pour s’animer :

Le Vél’eau | Une baignoire sert de réserve d’eau, un vélo fait office de pompe, une roue à aube entraîne les dispositifs sonores qui se mettent en marche sous l’action du cycliste.

Les Cycloscopes | Une dizaine de vélos transformés deviennent des espaces de jeux à découvrir au stéthoscope. Gratter, frotter, pincer, lancer la roue…. Chaque action permet à l’utilisateur de s’immerger dans une composition sonore que lui seul peut entendre.

Le Cyclo-dynamo | Les Cyclo-dynamos utilisent un dispositif électro-acoustique qui transforme le signal électrique en fréquences sonores. Déclinés de plusieurs manières, ils prennent forme d’installations fixes ou itinérantes et peuvent être présentés dans le cadre d’atelier participatif.

DROPPED – Compagnie D-DAL | [15h30] | Parc Fernig

Comme les premiers breakers à leur époque, 4 personnages débarquent dans l’espace public. Alors qu’ils n’ont pas d’a priori sur le monde qui les entourent, les spectateurs eux en ont. Tout en mouvement, ces inconnus naïfs semblent débarquer d’une autre planète. DROPPED est une tentative de recréer du questionnement chez le public, en le confrontant à des êtres différents : des extraterrestres, des étrangers, des marginaux ou peut-être simplement des artistes.

Bal Folk par Assabiya | [16h30 à 18h30] | Courée Cacan – Place Fernig

78 Tours, Compagnie La meute | [16h30] | Place du Carnaval

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est par son envergure et son mouvement circulaire chargée de nombreux symboles. 78 Tours explore l’infiniment grand et l’infiniment petit, notre rapport à la vie et à la mort, la tendresse et à la violence, la bêtise et la beauté. Ce joyeux trio, nous invite à re-devenir de véritables enfants et partir pour un voyage acrobatique, musical, hypnotique et résolument poétique.

Dès 5 ans

Durée 35 min

Toute La Musique Que J’Aime par L’Amicale de Prod | [17h10] | Départ depuis la place du Carnaval

A l’issue de 78 tours, embarquez pour une émission radio en déambulation dans Moulins pour une heure ! Arrêt final, le jardin de la maison Folie ! Imaginons une émission de radio qui aurait lieu dans la rue. Il y a une magie de la radio. Cette radio, de manière impromptue, au coin d’un carrefour, sur une place, pendant plusieurs heures, avec des publics non captifs, serait diffusée dans les magasins, halls de gare, stations de métro, bistrots, enceintes municipales etc. À l’occasion des Rendez-Vous au Jardin, et après avoir tournée dans tout le quartier de Moulins, cette radio posera ses valises et ses enceintes à la maison Folie Moulins. Elle s’appelle : Toute la Musique Que J’Aime. C’est une « cabane sonore » pourrait-on dire, qui considère les ondes radiophoniques comme un espace public à réinvestir.

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La courée Cacan et la maison Folie Moulins débutent la fête dès le vendredi ! N’hésitez pas à consulter leur programme !

Pour la courée Cacan

Pour la maison Folie Moulins

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MENTIONS OBLIGATOIRES :

Journée pensée collectivement et réunissant la maison Folie Moulins, le Prato, la Courée Cacan, le Cirque du Bout du Monde et le Flow. Avec le soutien de la Ville de Lille.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

78 tours, Compagnie La Meute : distribution matin : Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Julien Tortora le matin ; Après-midi : Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Caroline Sentis ; régisseuse son : Louise Blancardi, régisseur général David Demené.

Soutiens de la Courée Cacan : ALFPH, la région et la ville de Lille

Quartier Lille-Moulins 11 Rue Montesquieu 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:flow@mairie-lille.fr »}]

Venez déambuler dans le quartier de Lille-Moulins pour assister à des spectacles, animations, concerts et ateliers gratuits en extérieur toute la journée !

Rémi Swora