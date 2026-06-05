Ça butine dans la prairie Le Palacret Saint-Laurent
Ça butine dans la prairie Le Palacret Saint-Laurent mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Laurent
Ça butine dans la prairie
Le Palacret Chemin de Palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Après la fabrication d’un nichoir à bourdons à disposer dans son jardin, allons faire un tour
ensemble dans la prairie pour mieux connaître les insectes pollinisateurs. Animé par War-dro an Natur. À partir de 6 ans. .
Le Palacret Chemin de Palacret Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89
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English :
L’événement Ça butine dans la prairie Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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