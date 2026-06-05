Ça butine dans la prairie Le Palacret Saint-Laurent

Saint-Laurent

Ça butine dans la prairie

Le Palacret Chemin de Palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Après la fabrication d’un nichoir à bourdons à disposer dans son jardin, allons faire un tour

ensemble dans la prairie pour mieux connaître les insectes pollinisateurs. Animé par War-dro an Natur. À partir de 6 ans. .

Le Palacret Chemin de Palacret Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

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English :

L’événement Ça butine dans la prairie Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol