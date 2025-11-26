ça cartonne au Bienvelue La Ferté-Bernard
Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-11-26 15:30:00
fin : 2025-11-26 18:00:00
2025-11-26
Créez votre porte revue grâce aux techniques de cartonnage. 6 pers maxi. Sur inscription. .
Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
