Ça Cartoon à Léognan Flip Book Léognan

Ça Cartoon à Léognan Flip Book

Rue du 19 Mars 1962 Léognan Gironde

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Dans le cadre de Ça Cartoon à Léognan 2025

Un Flip Book ou folioscope est un petit livret qui détaille sur chacune de ses pages une étape d’un mouvement continu. Le livret feuilleté rapidement permet de voir le mouvement continu, tel un dessin animé.

Ce jeu est l’occasion de comprendre le principe de l’image par image et celui du cinéma en général.

Animé par Les Grands Espaces À partir de 4 ans Durée 1 h 30 .

