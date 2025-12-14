Ça Cartoon à Léognan

Léognan

Début : 2025-12-23

fin : 2026-01-04

Ça Cartoon à Léognan 14ᵉ édition, du 23 décembre au 4 janvier !

Venez découvrir ou redécouvrir une sélection de films d’animation pour tous les âges Premières Neiges, Le Secret des Mésanges, Arco, Zootopie 2, Wallace & Gromit, Jack & Nancy et La Vie de Château. Profitez d’ateliers créatifs (flip book, stop motion, papier découpé, maquillages), d’expériences VR à Versailles, d’espaces jeux vidéo et lecture, et d’animations autour des films. Exposition et énigmes sur Le Secret des Mésanges. Un festival festif et immersif pour toute la famille ! .

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine

