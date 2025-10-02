Ça Cartoon Ciné-Concert du conservatoire Chartres
Ça Cartoon Ciné-Concert du conservatoire Chartres samedi 24 janvier 2026.
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Début : Samedi 2026-01-24 15:30:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
Ciné-Concert autour de dessins animés. Le ciné-concert est un format très ancien, alliant convivialité et spontanéité dans la production en temps réel d’une illustration musicale sur des images.
Les élèves des classes de piano s’exercent à cette pratique fascinante qui s’inscrit dans la ligne du cinéma muet, exigeant un sens du timing, de la réactivité, de l’observation et bien sûr de l’écoute ! .
English :
Ciné-Concert around cartoons. The ciné-concert is a very old format, combining conviviality and spontaneity in the real-time production of a musical illustration on images.
German :
Filmkonzert rund um Zeichentrickfilme. Das Filmkonzert ist ein sehr altes Format, das Geselligkeit und Spontaneität in der Echtzeitproduktion einer musikalischen Illustration zu den Bildern verbindet.
Italiano :
Ciné-Concert intorno ai cartoni animati. Il ciné-concert è un formato molto antico, che unisce convivialità e spontaneità nella produzione in tempo reale di un’illustrazione musicale su immagini.
Espanol :
Ciné-Concierto en torno a dibujos animados. El ciné-concert es un formato muy antiguo, que combina convivencia y espontaneidad en la producción en tiempo real de una ilustración musical sobre imágenes.
