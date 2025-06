Ça, c’est le Sud La tournée 2025 fait escale à Pertuis rue Léon Arnoux Pertuis 12 juillet 2025 07:00

Vaucluse

Ça, c’est le Sud La tournée 2025 fait escale à Pertuis Samedi 12 juillet 2025 à partir de 21h. rue Léon Arnoux Stade Bonnaud Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Erik Baert » The voice’s performer » vient chanter à Pertuis lors d’un concert présenté par Jean-Philippe Doux « Le choeur du Sud » le samedi 12 juillet à 21h au Stade Bonnaud.

.

rue Léon Arnoux Stade Bonnaud

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Erik Baert « The voice’s performer » comes to Pertuis to sing in a concert presented by Jean-Philippe Doux: « Le choeur du Sud » on Saturday July 12 at 9pm at the Stade Bonnaud.

German :

Erik Baert » The voice’s performer » kommt nach Pertuis, um bei einem von Jean-Philippe Doux präsentierten Konzert zu singen: « Le choeur du Sud » am Samstag, den 12. Juli um 21 Uhr im Stade Bonnaud.

Italiano :

Erik Baert « L’interprete della voce » viene a Pertuis per cantare in un concerto presentato da Jean-Philippe Doux: « Le choeur du Sud », sabato 12 luglio alle 21.00 allo Stade Bonnaud.

Espanol :

Erik Baert « El intérprete de la voz » viene a Pertuis para cantar en un concierto presentado por Jean-Philippe Doux: « Le choeur du Sud » el sábado 12 de julio a las 21:00 h en el Estadio Bonnaud.

L’événement Ça, c’est le Sud La tournée 2025 fait escale à Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Pertuis