Brides-les-Bains

Ça c’est paris

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 20:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Créée par Marc Fitoussi, Edgard F. Grima, Jérôme Bruno

Avec Alex Lutz, Charlotte De Turckheim, Dominique Besnehard ,Nicolas Maury

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

Created by Marc Fitoussi, Edgard F. Grima, Jérôme Bruno

With Alex Lutz, Charlotte De Turckheim, Dominique Besnehard ,Nicolas Maury

L’événement Ça c’est paris Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains