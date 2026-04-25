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Ca chante à Brides ! Dimanche 10 août Brides-les-Bains

Ca chante à Brides ! Dimanche 10 août Brides-les-Bains lundi 10 août 2026.

Adresse : Parc Thermal

Ville : 73570 Brides-les-Bains

Département : Savoie

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Brides-les-Bains

Ca chante à Brides ! Dimanche 10 août

Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 15:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Joignez-vous à nous pour une journée remplie de musique et de bonne humeur lors de l’événement Ça chante à Brides , qui se déroulera le 10 août à partir de 15h30 !
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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

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English :

Join us for a day filled with music and good cheer at the Ça chante à Brides event, taking place on August 10th from 3:30pm!

L’événement Ca chante à Brides ! Dimanche 10 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

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