Ça chante dans le sanctuaire !

Wingen Bas-Rhin

Petite balade matinale d’écoute et d’observation des oiseaux. Rougegorges, fauvettes, pouillots, sittelles, troglodytes et autres pics vous gratifieront, en talentueux solistes, de leurs magnifiques chants. Ce sera l’occasion de les apprendre et d’en savoir un peu plus sur le mode de vie de ces fabuleuses créatures. 0 .

English :

A short morning walk to listen to and observe birds. Learn about their songs and lifestyle. Registration required before 11/04, 12 noon.

