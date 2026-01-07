Ça chante le printemps avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Balade nature accompagnée d’un éducateur à l’environnement pour découvrir le chant des oiseaux. Écoute, identification, observation, une animation pour découvrir les oiseaux de nos jardins.

Ça chante le printemps avec la Maison de la Loire. Balade nature accompagnée d'un éducateur à l'environnement pour découvrir le chant des oiseaux. Dans le cadre de l'atlas de la biodiversité de la Communauté de Communes Grand Chambord, nous vous proposons une balade nature accompagnée d'un guide pour découvrir le chant des oiseaux. Ouvrez grands vos oreilles et apprenez à identifier les différentes espèces présentes sur notre territoire. Écoute, identification, observation, une animation pour découvrir les oiseaux de nos jardins.

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

English :

A nature walk accompanied by an environmental educator to discover birdsong. Listen, identify and observe the birds of our gardens.

