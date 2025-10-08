Ça chauffe chez les scientifiques Académie du climat Paris

Ça chauffe chez les scientifiques Académie du climat Paris mercredi 8 octobre 2025.

On a posé des questions pas faciles à des doctorant·es, des chercheur·euses et des étudiant·es scientifiques sur leur métier…

Baladez-vous dans l’escalier des degrés, entre ces grandes illustrations colorées pour entendre leurs avis partagés, parfois contraires, parfois complémentaires !

Entre récits d’expériences, actions à mener, décisions à prendre, une chose est sûre : la question n’est pas simple, mais c’est bon de se la poser !

Et bonus de cette expo un cahier d’activités pour l’accompagner.

La Physique Autrement est une équipe de recherche (Université Paris-Saclay – CNRS) animée par Julien Bobroff, qui imagine avec des designeur·euses de nouvelles manières d’enseigner et vulgariser la physique.

Tous leurs projets sont à retrouver sur leur site web www.vulgarisation.fr ou sur Instagram @la_physique_autrement @julien_bobroff

Cette exposition se tient dans le cadre de la semaine « Les scientifiques entre deux feux » à l’Académie du Climat. Pour voir le programme c’est ici

De magnifiques illustrations grand format qui vous plongent dans un sujet brûlant d’actualité : les scientifiques doivent-ils changer leur pratique de la recherche à l’heure de la crise environnementale ?

Du mercredi 08 octobre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/