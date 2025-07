« ÇA » comédie décalée en Occitanie dans le Lot (46) Église désacralisée de Rassiels Trespoux-Rassiels

– C’est quoi votre prochain spectacle ? – « ÇA » – ÇA… c’est à dire ? – ÇA Je crois que c’est clair. – Mais encore, quel est le sujet ? – Le mieux, c’est que vous veniez voir…

### Théâtre à l’Église désacralisée de Rassiels dans le Lot (46)

**Comédie & Caractères présente son nouveau spectacle pour la saison 2025**

**« ÇA »** _**comédie décalée**_

**Comédie & Caractères** est particulièrement heureux de contribuer à la valorisation du territoire Lotois ainsi qu’à la **valorisation du patrimoine architectural de l’Église de Rassiels,** par son engagement culturel s’inscrivant dans [**la tradition de l’éducation populaire**](https://comedieetcaracteres.wordpress.com/compagnie/) permettant ainsi au public de créer un lien sensible entre le théâtre, le milieu professionnel et amateur.

**À SAVOIR**

* L’équipe du théâtre fait le maximum pour commencer le spectacle à l’heure. Les places ne sont pas numérotés.

* Nous vous recommandons d’arriver une demi-heure minimum avant le début du spectacle.

* Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T17:30:00.000+02:00

comedieetcaracteres@gmail.com

Église désacralisée de Rassiels Route de Rassiels 46090 Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels 46090 Lot