Ça coûte pas un radis ! Place de Kergroas Lannilis

Ça coûte pas un radis ! Place de Kergroas Lannilis dimanche 16 novembre 2025.

Début : 2025-11-16 11:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Le concept tout est gratuit !

C’est une zone de gratuité où vous pouvez déposer des objets dont vous n’avez plus l’usage, et repartir avec d’autres, sans aucun échange d’argent. C’est l’occasion idéale de donner une seconde vie à des biens que vous ne voulez plus, tout en trouvant de nouvelles choses à ramener chez vous !

Jeux, jouets, livres, vêtements, déco, petit mobilier, outils de jardin… Tous ces objets du quotidien peuvent faire le bonheur de quelqu’un d’autre !

Attention Seuls les objets pouvant entrer dans une voiture sont acceptés, c’est-à-dire de taille modeste, (les encombrants ne seront pas admis). De plus, les objets doivent être en bon état. .

Place de Kergroas Gymnase Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 90 85 30 15

